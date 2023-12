Via Maqueda, la Consulta della bici: “Ordinanza discriminante”

Si chiede di rimodulare il provvedimento

PALERMO – L’ordinanza che limita l’utilizzo di bici e monopattini in via Maqueda e via Vittorio Emanuele ha acceso il dibattito sulla viabilità nel centro storico di Palermo. La Consulta della bicicletta, con una nota, chiede di rimodulare il provvedimento.

“Ordinanza discriminante e sproporzionata”

“I componenti della Consulta della Bicicletta del Comune di Palermo esprimono forte disappunto in merito alla scelta dell’Amministrazione comunale di non procedere al rinnovo del suddetto organo consultivo. Il mancato rinnovo della Consulta, a un anno e mezzo dall’insediamento della nuova Giunta, appare la conferma di una politica in contrasto con gli annunciati obiettivi di sviluppo della mobilità sostenibile.

Il discriminante e sproporzionato divieto di circolazione per bici e monopattini (ma non per carrozze e ape calesse?) in via Maqueda e Corso Vittorio Emanuele, che avrebbe categoricamente dovuto essere preceduto dalla realizzazione delle vie ciclabili alternative indicate dalla Consulta (piste ciclabili/corsie preferenziali in via Roma e pista bidirezionale da via Bonello a via Dante attraverso via Papireto).

I componenti della Consulta della Bicicletta chiedono: