I ladri sono entrati in azione a Palermo. La polizia sta indagando alla ricerca dei colpevoli

PALERMO – Un viaggio in giro per la Sicilia è finito amaramente a Palermo per due turisti polacchi arrivati da Varsavia. Di notte in via Rua Formaggi, vicino al B&B dove alloggiano, gli è stata rubata una moto Bmw Gs F750.

Le indagini per ritrovare il mezzo sono condotte dalla polizia. I due turisti hanno segnalato che nella zona di sono diverse telecamere che avrebbero potuto riprendere i ladri.