Viale Regione Siciliana sud-est, FdI incontra i commercianti della zona

Verso un tavolo tecnico

PALERMO – Dopo innumerevoli sollecitazioni provenienti dai commercianti di viale Regione Sud Est, a Palermo, si è svolto un incontro voluto da FdI alla presenza dell’assessore alla Mobilità e Traffico Dario Falzone, del deputato regionale Giuseppe Milazzo, della consigliera comunale Teresa Leto, del presidente Giuseppe Federico e del consigliere di circoscrizione Giovanni Colletti. “Nel corso dell’incontro è stata promossa da parte nostra innanzitutto una petizione a supporto delle proposte scaturite nel confronto costruttivo con gli imprenditori commercianti e residenti della zona e si è deciso anche di indire un tavolo tecnico per integrare l’ordinanza numero 273 del 5 marzo 2024 al fine di venire incontro alle esigenze delle aziende delle comprensorio”, spiega una nota.

La nuova ordinanza emanata questa mattina prevede di introdurre un doppio senso di marcia nel tratto compreso tra via Cortile Di Fresco e l’innesto con Via Messina Montagne ed il cambio di senso di marcia in via Giovanni Di Stefano direzione via Ciaculli. Per la parte centrale interessata dai lavori è stato richiesto un tavolo tecnico con gli uffici dei Lavori Pubblici subito dopo Pasqua. La proposta avanzata è quella di chiedere alla ditta esecutrice dei lavori di ridurre il cantiere con appositi strumenti di sicurezza istituendo il doppio senso di circolazione.

“Sentiamo forte il peso di una delega che è stata assegnata al nostro partito e che oggi è rappresentata dall’assessore Dario Falzone, per questo motivo la nostra azione deve essere volta solo ed esclusivamente nell’interesse collettivo e nello specifico nell’interesse di un tessuto imprenditoriale e commerciale che rischierebbe di essere fortemente danneggiato”, dice Milazzo che è anche capogruppo fdI al consiglio comunale di Palermo.

“La delibera è frutto di un confronto proficuo e leale con il comitato dei commercianti, proseguito con gli organi competenti e tutti i soggetti coinvolti – dice Leto -. Oggi abbiamo dato una risposta tempestiva agli imprenditori e ai cittadini dal punto di vista della viabilità. Al prossimo tavolo cercheremo di trovare una soluzione definitiva affinché si possa evitare di danneggiare anche la restante parte delle aziende interessate fino alla conclusione dei lavori e all’apertura della nuova bretella autostradale”.

“Salvaguardare le aziende del territorio per noi è una priorità in perfetto equilibrio con quello che è l’obiettivo finale dei lavori che migliorerà le condizioni di viabilità della zona che ci sta particolarmente a cuore”, le parole di Federico.