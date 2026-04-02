 Vicenza, uomo morto in una pozza di sangue: ferito il coinquilino
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Vicenza, uomo trovato morto in una pozza di sangue in casa: ferito il coinquilino

Uomo morto Vicenza
Tra le ipotesi al vaglio una lite tra i due poi degenerata
LE INDAGINI
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1 min di lettura

VICENZA – Un uomo di 64 anni, Tiziano Segato, è stato trovato morto all’interno di un’abitazione a Cavazzale di Monticello Conte Otto, in provincia di Vicenza.

La vittima, secondo una prima ricostruzione, era in una pozza di sangue all’interno della sua abitazione.

A chiamare i soccorsi è stato un trentenne che da qualche mese abitava con il sessantaquattrenne. Il trentenne, che ha una leggera ferita alla gamba, è stato subito sentito dagli agenti.

Tra le prime ipotesi anche quella che i due abbiano litigato nella notte tra mercoledì e giovedì: la discussione potrebbe essere proseguita fino alla mattina e poi essere degenerata in una colluttazione.

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