Il video, i rifiuti e le polemiche: archiviato il reclamo di Zappalà

La decisione del Garante per la protezione dei dati personali

CATANIA – “Non sono ravvisati gli estremi di una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali”.

Per questo motivo è stata disposta l’archiviazione del reclamo presentato dall’ex consigliere comunale a Catania Lanfranco Zappalà in merito alla diffusione del video che lo ha visto depositare rifiuti in un’area non consentita del territorio di Belpasso, ai piedi dell’Etna.

Il Garante per la protezione dei dati personali (Gpdp) si era espresso lo scorso a novembre. Il reclamo era stato presentato nei primi giorni di agosto.

La vicenda ebbe una vasta eco sui canali social a causa, appunto, del video. E fu contrassegnata da una lunga querelle tra lo stesso Zappalà e il sindaco del comune etneo, Carlo Caputo.

Del caso se ne sta occupando anche il tribunale di Catania.