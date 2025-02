Catania, rimane in prognosi riservata il vigile urbano colto da infarto

L’agente è stato sottoposto a coronografia e ad angioplastica

CATANIA – È ancora in prognosi riservata il vigile urbano in forza al Comune di Catania che nel pomeriggio di ieri è stato colto da in infarto a seguito “dell’accerchiamento” di alcuni automobilisti invitati a parcheggiare secondo le norme stradali.

L’intervento

L’agente è stato sottoposto a coronografia e a un intervento di angioplastica presso l’ospedale Cannizzaro. Un intervento reso necessario a causa del prolungato arresto cardiaco.

Attualmente è ricoverato nel reparto di Anestesia e Rianimazione, diretto dal dottor Savino Borraccino, in neuroprotezione. Sarà rivalutato a 24 ore dall’operazione.

La dinamica

Da stabilire ancora con precisione la dinamica di quanto accaduto. Un testimone ci racconta che, prima di emettere sanzioni, il vigile era impegnato a rintracciare i proprietari delle auto affinché potessero spostarle e liberare il traffico.

Lo stesso testimone ci dice che, appena qualche minuto prima, era stato avvicinato dall’agente. Il quale, con tono gentile, aveva chiesto se una delle auto non in regola fosse sua. Qualche minuto dopo, ha visto il vigile a terra.

L’apprensione dell’Amministrazione

L’assessore alla polizia locale, Alessandro Porto, è in costante contatto con i vertici del nosocomio catanese.

Sono ore di apprensione a Palazzo degli elefanti. Il sindaco di Catania ha espresso via social l’indignazione per quanto accaduto ieri. Nelle scorse settimane era stato aggredito un ausiliario del traffico in forza all’Amts.