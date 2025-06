Villa Malfitano Whitaker: gli interventi sul gioiello Liberty di Palermo

I lavori di sistemazione degli interni

PALERMO – Uno dei tesori architettonici più affascinanti di Palermo, Villa Malfitano Whitaker, sta vivendo un vero e proprio “lifting” che ne esalta ulteriormente la bellezza e il valore storico. La sontuosa dimora in stile Liberty, immersa in un ampio parco rigoglioso di piante esotiche, ha recentemente completato importanti lavori di risistemazione interna, volti a preservarne l’eleganza originaria e a migliorare l’esperienza dei visitatori.

Interventi interni per un’eleganza ritrovata

I recenti interventi, realizzati dall’azienda Cep di Palermo, si sono concentrati sugli interni della villa, che un tempo ospitavano la prestigiosa famiglia Whitaker. Sono stati installati nuovi tappeti e guide lungo il percorso che conduce alle magnifiche sale di rappresentanza e ai piani superiori. Questi accorgimenti non solo restituiscono agli ambienti il loro antico splendore, ma garantiscono anche una fruizione più agevole e immersiva per chiunque varchi la soglia di questa dimora storica.

Antonio Modica ha espresso il suo orgoglio per il contributo dato: “Sono orgoglioso di aver contribuito a realizzare con le nostre maestranze a lavori di arredo – seppur in piccola parte – alla rinascita di un autentico gioiello del Liberty palermitano. La sua narrazione illumina la villa non solo come edificio, ma come memoria viva e patrimonio culturale.”

Un simbolo di storia e natura

Villa Malfitano Whitaker è molto più di un semplice edificio; è un simbolo di un’epoca, un custode di storie e un crocevia di culture. La sua architettura Liberty, con le sue linee sinuose e i dettagli floreali, si fonde armoniosamente con l’opulenza degli interni, dove ogni sala racconta un pezzo della vita della famiglia Whitaker, tra collezioni d’arte, arredi d’epoca e un’atmosfera che trasporta indietro nel tempo.

Il parco che circonda la villa è un’oasi di pace e bellezza, con la sua ricchezza di specie botaniche rare ed esotiche, testimonianza della passione per la natura di Joseph Whitaker, l’imprenditore inglese che commissionò la costruzione della villa alla fine dell’Ottocento.