Operazione della guardia di finanza

VILLA SAN GIOVANNI – Quattro chili di cocaina e due corrieri arrestati in flagranza di reato a Villa San Giovanni mentre erano in procinto di imbarcarsi per Messina. È il bilancio di una attività della guardia di finanza che, nei giorni scorsi, ha fermato e sottoposto a controllo un’autovettura agli imbarcaderi.

Le fiamme gialle della Compagnia di Villa San Giovanni, con il supporto delle unità cinofile della Compagnia pronto impiego di Reggio Calabria, infatti, avevano notato che il conducente di una Fiat Cinquecento e il passeggero mostravano evidenti segni di agitazione e di nervosismo.

Il comportamento sospetto ha indotto i militari ad eseguire una perquisizione del veicolo, con i cani antidroga che segnalavano la presenza di qualcosa nel lato passeggero dell’autovettura, i finanzieri hanno trovato circa quattro chilogrammi di cocaina occultata all’interno di un doppiofondo ricavato nella parte posteriore. Lo stupefacente sequestrato, se immesso sul mercato, avrebbe potuto fruttare circa 650 mila euro.