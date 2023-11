Villa Sperlinga, la nuova rete divisoria per l’area riservata ai cani

La segnalazione, il ripristino, ma restano le proteste

PALERMO– La rete divisoria tra l’area riservata ai cani e il resto di villa Sperlinga è stata sostituita. Dopo l’articolo pubblicato ieri su Live Sicilia, la macchina comunale si è messa in moto. La Reset ha disposto un intervento immediato di manutenzione straordinaria e alle otto in punto di questa mattina un mezzo della società partecipata del Comune ha provveduto a sostituire la recinzione che era ormai distrutta e veniva agevolmente scavalcata dai cani.

Un apprezzabile passo avanti che però non ha lasciato tutti contenti. “La nuova recinzione non è adeguata, si è tamponata l’emergenza ma servirebbe una protezione più massiccia”, dice Loredana, cardiologa in pensione, habitué di Villa Sperlinga. La nuova segnalazione è già stata fatta agli uffici della Reset che ne valuterà la correttezza. Resta comunque il problema dell’illuminazione (l’area al tramonto è completamente al buio) e dei cancelli di accesso che sono in condizione precaria.