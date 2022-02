Villabate, contributo per la manutenzione di una scuola

L'assessore: “Rimetteremo in funzione alcune aule“

VILLABATE (PA) – L’assessorato regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale interviene, con un contributo straordinario di 30 mila euro, per procedere alla manutenzione di alcune aule del plesso Rinascita del Circolo didattico di Villabate, fino ad oggi inagibili a causa di problemi strutturali.

Il plesso potrà, in questo modo, accogliere una parte delle 20 classi della scuola elementare del plesso Don Milani, al momento inibito per via di un intervento di manutenzione straordinaria.

“Con questo intervento rimetteremo presto in funzione alcune aule e, grazie alla disponibilità del sindaco di Villabate, gli uffici di segreteria della scuola potranno essere dislocati momentaneamente nelle sede del Comune, al fine di garantire il regolare proseguimento delle attività didattiche”, spiega l’assessore regionale all’Istruzione, Roberto Lagalla, che ieri mattina ha incontrato la dirigente scolastica Elena Trincanato e il sindaco Gaetano Di Chiara, a seguito delle difficoltà segnalate dall’utenza scolastica, per gli effetti della transitoria inagibilità del principale plesso scolastico del Circolo didattico villabatese, oggetto di lavori di ristrutturazione.

Grazie al contributo dell’assessorato si potrà, inoltre, procedere a una più agevole turnazione delle classi della scuola primaria, tra mattina e pomeriggio, accogliendo le istanze delle famiglie e salvaguardando il diritto allo studio degli alunni del Circolo didattico, dice l’assessorato.