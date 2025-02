Incidente mortale a Villabate: perde la vita un ragazzo di 19 anni

La vittima è Francesco Costa, di Misilmeri

PALERMO – Tragico incidente stradale sulla Palermo Agrigento. Un ragazzo di diciannove anni ha perso la vita in uno scontro frontale avvenuto nella notte all’altezza dello svincolo di Villabate.

Automobilisti estratti dalle lamiere

Nell’impatto sono sono rimaste coinvolte una Fiat Panda e una Ford Fiesta e per il giovane automobilista, Francesco Costa, di Misilmeri, non c’è stato niente da fare. Quando è stato lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto gli automobilisti dalle lamiere delle auto e i carabinieri che hanno eseguito i rilievi.

Le indagini

Il tratto di strada è stato chiuso al traffico per permettere l’arrivo dei soccorsi. La salma del giovane è stata trasferita all’istituto di Medicina legale di Palermo, mentre il conducente dell’altro mezzo è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. Le indagini per ricostruire la dinamica sono in corso.