Villabate, Oliveri il candidato sindaco di centrodestra

Ufficializzata la discesa in campo dell'ex presidente della Corte d'Appello

VILLABATE (PALERMO) – “Una scelta di altissimo profilo istituzionale per segnare la svolta definitiva: l’ex presidente della Corte d’Appello, Vincenzo Oliveri, ha ufficializzato oggi la propria candidatura alla carica di Sindaco di Villabate”, è quanto si legge in una nota inviata dai partiti di centrodestra che sosterranno Oliveri che scenderà in campo in vista delle prossime amministrative.

“L’annuncio – si legge nella nota – è avvenuto nel corso di un incontro pubblico che ha sancito la nascita di un progetto politico, sostenuto da una coalizione di centrodestra e dal mondo del civismo attivo”.

“A testimoniare la centralità strategica della candidatura di Vincenzo Oliveri hanno partecipato i vertici del panorama politico regionale e nazionale: il senatore Raoul Russo, Pietro Alongi, gli assessori Regionali Edy Tamajo, Alessandro Aricò, Gaspare Vitrano e Santi Bellomare”.

Presenti all’incontro anche il sindaco Gaetano Di Chiara, il vicesindaco Vincenzo Napoli, il presidente del consiglio La Barbera, il vicepresidente del Consiglio Vincenzo Napoli, l’assessore Piazza e i consiglieri Retaggio, Martinelli e Brusa.

“Il progetto politico si fonda su un equilibrio perfetto tra solidità e rinnovamento. La coalizione unisce i simboli storici del centrodestra a una rete di liste civiche composte da punti di riferimento solidi della società villabatese”.

“Torno a mettermi al servizio della mia comunità con lo spirito di chi crede fermamente nella legalità e nell’efficienza”, dichiara Vincenzo Oliveri.

“Il sostegno convinto degli onorevoli Russo, Tamajo, Vitrano e Aricò, unito alla spinta delle liste civiche, ci carica di una grande responsabilità. Metteremo a sistema la mia esperienza amministrativa con la freschezza e l’energia di candidati che sono punti di riferimento sul territorio, per dare a Villabate la guida sicura e autorevole che merita”.