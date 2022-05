Villabate piange Vincenzo, morto sul lavoro lungo l’autostrada A19

Il messaggio del sindaco Di Chiara

VILLABATE (PALERMO) – “A nome dell’amministrazione comunale esprimo profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia Martorana per la perdita del caro Vincenzo, vittima di un incidente sul lavoro”. Lo scrive su Facebook il sindaco di Villabate, Gaetano Di Chiara, dopo l’incidente sul lavoro avvenuto lungo l’autostrada Palermo-Catania che è costato la vita a un operaio originario della cittadina palermitana. ll ferito, trasportato in elisoccorso all’ospedale Umberto I di Enna per un grave trauma addominale è un 63enne di Caccamo

La dinamica dell’incidente

I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica del grave incidente. Secondo una prima ricostruzione il ponteggio che viene usato per risalire i piloni del cavalcavia, si sarebbe staccato facendo precipitare nel vuoto i due operai sotto il viadotto Mulini, in direzione Catania. Quando il medico rianimatore del 118 e gli altri soccorritori della centrale operativa di Caltanissetta sono arrivati i due operai si trovavano ai piedi del cavalcavia.