Vingegaard vince la 20^ tappa e ipoteca la Vuelta 2025

BOLA DEL MUNDO (SPAGNA) (ITALPRESS) – Jonas Vingegaard ha vinto la ventesima e penultima tappa della Vuelta a Espana 2025, la Robledo de Chavela-Bola del Mundo di 165.6 km. Un successo fondamentale per ipotecare la maglia rossa, il danese della Visma|Lease a Bike ha trionfato in solitaria anticipando sul traguardo il compagno di squadra, lo statunitense Sepp Kuss, secondo a 11″, e l’australiano Jai Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrohe), terzo a 13″. Decisivo l’attacco negli ultimi chilometri sulla salita conclusiva, il portoghese Joao Almeida, nonostante il lavoro da parte della UAE Emirates, non è riuscito a rispondere all’affondo finale (quinto a 22″ di ritardo). Manca soltanto la matematica e la tappa di domani, ma salvo clamorose sorprese Vingegaard sarà il vincitore dell’80esima edizione della corsa iberica, per il danese è la prima volta dopo aver vinto in carriera due Tour de France. A circa 20 chilometri dall’arrivo ci sono state altre proteste nonostante l’elevata attenzione da parte delle forze dell’ordine, diversi manifestanti filo-palistinesi si sono sdraiati sulla strada cercando di bloccare la corsa, ma il gruppo è riuscito in qualche modo ad aggirare la manifestazione. Domani l’atto conclusivo, la Alalpardo-Madrid di 111.6 km.

