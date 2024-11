I vini di Colomba Bianca trionfano in Germania al Contest delle cooperative

La scelta della giuria

MAZARA DEL VALLO – C’è una Sicilia che trionfa oltre i confini nazionali, grazie ai vini di Colomba Bianca – Biocantine di Sicilia. L’azienda fondata nel 1970 da Gaetano Taschetta, Giuseppe Chirco e Ignazio Oliveri ha ottenuto un importante riconoscimento al concorso internazionale che si è tenuto in Germania “Meininger’s International Cooperative Contest 2024” dedicato alle cooperative.

I vini di Colomba Bianca trionfano

Il concorso è organizzato dal team editoriale di Weinwirtschaft, rivista tedesca pubblicata da Meininger Verlag GmbH** , specializzata nel settore del vino. È una delle pubblicazioni più rispettate in Germania per i professionisti del settore vinicolo, inclusi produttori, distributori, commercianti e ristoratori: fornisce analisi di mercato, report sulle vendite e sui trend del settore, recensioni di vini e informazioni su eventi e fiere.

Inoltre, pubblica articoli su strategie commerciali, sviluppi tecnologici nella produzione e distribuzione del vino, e altre tematiche rilevanti per l’industria vinicola. La sua ampia copertura e l’approfondimento offerto la rendono una fonte autorevole per chi opera nel mercato enologico.

La cooperativa

Colomba Bianca – tra le più grandi cooperative vitivinicole siciliane, che si estende sul territorio di Trapani, presieduta da Dino Taschetta – ha partecipato al Concorso e grazie alla passione e al lavoro della squadra, ancora una volta ha portato in alto il nome della Sicilia e dell’Italia, conquistando risultati straordinari per i vini: Quarantanni rosso: 90 punti; Resilience Nero d’Avola: 88 punti; Resilience Perricone: 87 punti; Vitese Lucido: 85 punti; Vitese Grillo: 84 punti; Vitese Nero d’Avola: 87 punti.

La giuria ha votato e Colomba Bianca si è classificata nella categoria Cooperative: 3° al Mondo, 1° in Italia e 1° in Sicilia.

“La nostra azienda punta da sempre all’eccellenza, l’obiettivo è creare prodotti di valore che possano essere da traino per un territorio che al momento non vive giorni felici, per le note questioni climatiche – ha dichiarato Giuseppe Gambino, direttore vendite e sviluppo commerciale – Colomba Bianca è un’azienda del territorio, la viticoltura è in ginocchio ma la nostra speranza è che in futuro si possa essere clementi con un’Isola alla quale la natura ha riservato un percorso di passione. Stiamo lavorando per restituire dignità alla nostra Regione. Abbiamo iscritto su suggerimento di un nostro importatore i vini al Contest tedesco e siamo molto felici di aver ricevuto delle gratificanti soddisfazioni che ci spingono a fare sempre meglio”.

La valorizzazione del vino siciliano

Con lo sguardo fisso sul futuro e sulla valorizzazione del vino siciliano nel mondo, Colomba Bianca ha conquistato, con dedizione ed assoluto impegno, un posto di prestigio nel gotha delle cooperative vitivinicole in biologico sia in Italia che all’Estero. Gli oltre 1800 ettari interamente condotti in regime di agricoltura biologica e una capacità produttiva di oltre 14.000.000 di litri – segmento che, ad oggi, rappresenta il 26% della produzione complessiva di Colomba Bianca – costituiscono uno straordinario valore aggiunto, capace di integrare, sapientemente, il concetto di “sostenibilità” all’interno della mission aziendale.

“Questi riconoscimenti rappresentano un tributo alla dedizione e al lavoro instancabile che la nostra squadra dedica alla viticoltura in Sicilia – ha concluso Gambino – Ci motivano e ci responsabilizzano ulteriormente, spingendoci a continuare sulla strada dell’innovazione e della qualità, portando avanti il nostro impegno a rappresentare al meglio la tradizione vinicola siciliana a livello internazionale”.

Grazie alla passione di 2480 vigneron che ogni giorno condividono un percorso valoriale e culturale legato alla civiltà della vite e del vino, Colomba Bianca custodisce e valorizza un patrimonio ampelografico composto da oltre 32 varietà autoctone e internazionali, da cui nascono vini identitari e fedeli al territorio Colomba Bianca, sotto la guida del Presidente Leonardo Taschetta, è impegnata sin dalla sua nascita a dare il giusto valore al territorio e al lavoro profuso dalla grande famiglia di viticoltori che, attraverso la passione e la dedizione per la propria terra, rappresenta il cuore pulsante della cooperativa: 2480 soci accomunati da una filosofia produttiva incentrata sulla piena tracciabilità tra vigneto e bottiglia.