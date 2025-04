"La Regione - afferma il presidente - sostiene l'internazionalizzazione"

VERONA – Questa mattina si è tenuta l’inaugurazione del padiglione 2 della Regione siciliana al Vinitaly 2025. Hanno tagliato il nastro il presidente della Regione Renato Schifani e l’assessore all’Agricoltura Salvatore Barbagallo.

Il padiglione, interamente dedicato alle eccellenze vitivinicole siciliane, ospita aziende e consorzi che rappresentano il cuore della produzione enologica dell’isola.

Schifani inaugura il padiglione

“La Regione Siciliana sostiene con determinazione il processo di internazionalizzazione del nostro prodotto. È essenziale – ha detto Schifani – non interrompere il trend di crescita attualmente in atto: per questo motivo, è nostra priorità adottare tutte le misure necessarie per rafforzare il settore”.

“Puntare sulle nostre eccellenze, valorizzando la qualità che ci contraddistingue, rappresenta la strategia vincente – ha evidenziato ancora il presidente -. In questa direzione, la Regione è fortemente impegnata a semplificare le procedure burocratiche“.

Barbagallo: “Vinitaly vetrina di rilievo”

Barbagallo ha aggiunto che “il Vinitaly rappresenta una vetrina internazionale di assoluto rilievo, un punto di incontro privilegiato tra le nostre eccellenze e operatori del settore, buyer e appassionati provenienti da ogni parte del mondo”.

“In questo contesto – ha fatto notare l’assessore Barbagallo – il vino siciliano si afferma come un vero ambasciatore della nostra cultura e del nostro territorio, capace di raccontare la storia, le tradizioni e l’identità unica dell’isola”.

SEGUI LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO.