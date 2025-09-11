 Viola il divieto di avvicinamento alla ex per minacciarla: arrestato
Viola il divieto di avvicinamento alla ex per minacciarla: arrestato

Intervento dei carabinieri vicino alla stazione
PROVINCIA DI PALERMO
di
PALERMO – Viola il divieto di avvicinamento alla ex moglie per minacciarla. L’uomo di 49 anni si è diretto alla stazione di Termini Imerese in un bar non distante dall’attività della ex compagna. Ha scattato una foto e l’ha inviata alla donna.

La vittima ha chiamato i carabinieri del reparto territoriale di Termini Imerese che hanno raggiunto l’ex marito e lo hanno arrestato. All’uomo era stato imposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex. Il gip ha convalidato l’arresto e, alla luce delle reiterate violazioni alla misura già applicata e più volte violata dall’indagato, ha emesso nei suoi confronti un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

