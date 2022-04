Violenta rissa in via Teatro Massimo: 21enne sottoposto a Daspo “Willy”

Il ragazzo aveva brutalmente ferito alla testa un altro giovane.

CATANIA – Una lite violentissima. Un ragazzo che colpisce alla testa un altro giovane e lo ferisce. Tutto durante la notte di sabato 2 aprile nella centralissima via Teatro Massimo di Catania. Adesso la questura di Catania, dopo gli accertamenti, ha deciso che il protagonista della lite deve essere destinatario di un Daspo: non potrà entrare nel locale né avvicinarsi alle aree limitrofe per un anno.

Secondo quanto riportato dalla questura di Catania in una nota, le pattuglie delle Volanti sono state allertate dai cittadini, la settimana scorsa. Al 112 erano arrivare diverse segnalazioni a proposito di una rissa in corso in pieno centro storico, nel cuore della movida. Gli agenti avrebbero appreso dalla titolare di un bar che, poco prima, per futili motivi, un 21enne in evidente stato di ebbrezza alcolica avrebbe innescato una rissa con altri giovani avventori.

Dopo gli accertamenti, “al fine di garantire la sicurezza pubblica ed evitare il ripetersi di ulteriori episodi che possano mettere a rischio l’incolumità dei giovani”, il questore ha emesso il Daspo nei confronti del ragazzo di 21 anni. Si tratta del cosiddetto Daspo Willy, che prende il nome dal 21enne Willy Monteiro, pestato a morte durante una rissa a Colleferro due anni fa.

Il divieto di accesso e sosta nelle vie limitrofe è stato esteso a tutti i locali pubblici ricadenti nella stessa zona e indicati nel Daspo: l’eventuale violazione comporterebbe la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da otto a 20mila euro.