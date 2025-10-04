Violento incidente a Biancavilla: 7 feriti, tra cui un bimbo di 4 anni

Alla guida dell'auto che avrebbe provocato il sinistro, un giovane che non ha mai conseguito la patente

BIANCAVILLA (CATANIA) – Violento incidente stradale la scorsa notte in via Cristoforo Colombo a Biancavilla. Tre le auto coinvolte: due Fiat Punto ed una Fiat Multipla. Sette i feriti, per fortuna non gravi. Fra questi due giovani fidanzati che stavano camminando sul marciapiedi e che sono stati investiti dai detriti. Nulla di grave per loro.

Paura per un bambino di 4 anni che era all’interno della Multipla. Sul posto sono arrivate due ambulanze del Servizio 118, una dalla postazione di Paternò e l’altra in eccedenza, quella della Misericordia di Santa Maria di Licodia.

Ad arrivare anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Adrano e i carabinieri della Stazione di Ragalna impegnati nella ricostruzione della dinamica dell’incidente.

La ricostruzione dei fatti

Da una primissima ricostruzione sembrerebbe che il giovane, alla guida della Fiat Punto bianca, con altre tre persone a bordo, che procedeva a velocità sostenuta in direzione Santa Maria di Licodia, all’altezza di una semi curva, abbia invaso la corsia opposta. Colpendo, nelle fiancate laterali, le due auto che proseguivano nella direzione opposta per poi carambolare fermandosi a decine di metri di distanza.

Il giovane, che è rimasto illeso, in un primo momento si è allontanato dal luogo recandosi, forse per paura, verso la caserma dei carabinieri. Per poi, rassicurato dell’arrivo della pattuglia sulla Circumvallazione, tornare sul posto. I militari dell’Arma hanno subito avviato gli accertamenti del caso. Secondo la ricostruzione dei fatti, il giovane alla guida dell’auto avrebbe causato l’incidente.

Si tratta di un romeno che da moltissimi anni è residente a Biancavilla. Era senza patente poiché mai conseguita. Inoltre il mezzo era privo di assicurazione e sottoposto a fermo amministrativo. Per lui è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria. Il mezzo è stato sequestrato. Ad essere sequestrata anche l’altra auto coinvolta poiché priva di assicurazione.