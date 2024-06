Violento scontro moto-auto nella notte: perde la vita un 22enne

Purtroppo inutili i soccorsi

BELPASSO (CATANIA) – Uno scontro tremendo che, secondo una prima ma frammentaria ricostruzione dei fatti, sarebbe accaduto poco dopo la mezzanotte di ieri.

La vittima

A perdere la vita nell’ennesima tragedia sulle nostre strade è stato un giovane di appena 22 anni: sarebbe originario di Catania ma da qualche tempo era residente a Camporotondo Etneo.

La dinamica dell’accaduto al momento è tutta da ricostruire ma quello che appare chiaro è che la moto di grossa cilindrata sulla quale era in sella il ventiduenne ed una Volkswagen Golf, guidata da un 31enne di Belpasso, abbiano impattato frontalmente.

I soccorsi

Il fatto è avvenuto in via Pantano alla periferia di Belpasso. È lì che si sono subito portati i soccorsi del 118. Il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso del giovane: il 31enne ha invece riportato ferite su più parti del corpo ed è stato trasportato al vicino ospedale di Paternò.

L’indagine

La salma della vittima è stata condotta all’obitorio del Policlinico di Catania con il magistrato di turno che ha disposto il sequestro dei due mezzi. Sul luogo della tragedia anche i carabinieri della Compagnia di Paternò che stanno conducendo le indagini.