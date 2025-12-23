A fornire il bilancio è il questore Salvatore Fazzino, che si trasferisce a Ragusa

ENNA – Settantasette ammonimenti per reati di genere in provincia nel 2025, con le cifre più rilevanti a Piazza Armerina. E’ il dato sui reati contro le donne reso noto dal questore di Enna, Salvatore Fazzino, che oggi ha salutato la città perché andrà a dirigere la questura di Ragusa.

L’ammonimento è provvedimento previsto dal codice di procedura penale, emesso dal questore nei confronti di persone che abbiano avuto comportamenti persecutori o violenti nei confronti di familiari o conviventi.

Sempre sul fronte della sicurezza, nel 2025 la questura ha registrato: 69 arresti; 552 persone denunciate; 369,40 grammi di sostanze stupefacenti sequestrate; 8 espulsioni di cittadini stranieri; 3 daspo sportivi e 6 daspo Willy, strumenti fondamentali per prevenire episodi di violenza e disordini negli eventi pubblici.

Per quanto riguarda l’attività della polizia stradale, i dati mostrano un’attenzione costante alla sicurezza sulle strade della provincia: 178 incidenti stradali registrati; 5679 punti patente decurtati; 3101 violazioni al codice della strada contestate.

