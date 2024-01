Catania, trascina la ex per i capelli per avere 100 euro: arrestato

Il 42enne era stato già denunciato per aggressioni

CATANIA – Violenza sulle donne a Catania: un 42enne pregiudicato catanese è stato arrestato da agenti di una pattuglia della squadra Volante della Questura dopo che aveva aggredito l’ex compagna.

Violenza sulle donne a Catania: l’aggressione

L’uomo, già destinatario dell’ammonimento per violenze domestiche emesso dal Questore, ha afferrato per i capelli la donna mentre rientrava a casa trascinandola con la forza verso la porta d’ingresso dell’abitazione pretendendo che gli consegnasse 100 euro. Il fratello della vittima, che abita nella stessa palazzina, sentendo la sorella urlare ha chiamato il 112 che ha inviato sul posto una pattuglia della Polizia.

I precedenti

L’uomo non sarebbe nuovo a episodi del genere, essendo stato già denunciato diverse volte dall’ex compagna per numerose aggressioni che le avevano provocato anche delle lesioni. Per questo il 42enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e, su disposizione della Procura, condotto in carcere in attesa dell’udienza di convalida innanzi al gip.