Violenza di genere, Catanzaro: “Nelle scuole l’educazione all’affettività”

La proposta del Pd: "Presentammo un nostro ddl all'Ars nel 2023"

PALERMO – “È necessario introdurre l’educazione all’affettività e alla sessualità nelle scuole siciliane, un tema che avevamo proposto già due anni fa con un disegno di legge all’Ars e che oggi, alla luce degli ultimi terribili femminicidi, riproponiamo all’attenzione del parlamento regionale”.

Lo dice in una nota Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all’Ars. Nella nota si legge che nel settembre 2023 proprio Catanzaro ha presentato un ddl al parlamento regionale per chiedere di avviare – grazie anche ad associazioni e figure competenti – percorsi educativi extracurriculari adeguati per ‘educare’ i giovani studenti siciliani al rispetto, all’affettività e ad un corretto approccio alla sessualità.

“Un processo culturale e sociale è fondamentale per affrontare la piaga della violenza di genere – aggiunge Catanzaro – il ddl è fermo in commissione Cultura, chiederò che venga essaminato con priorità, la politica ha il dovere di fare la propria parte”.