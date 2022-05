Violenza in ospedale: medico aggredito, un arresto

È accaduto al Cannizzaro di Catania.

CATANIA – Un 33enne è stato arrestato dalla polizia per avere aggredito e ferito un medico del pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro di Catania dove aveva accompagnato il figlio. L’uomo, pare infastidito dai tempi di attesa, prima ha colpito con calci e pugni il medico di turno causandogli un trauma cranico-facciale e poi ha inveito e minacciato gli agenti di alcune pattuglie delle Volanti per che erano intervenuti dopo la segnalazione dell’aggressione. Il 33enne, che secondo quanto reso noto dalla Questura ha precedenti penali, è stato arrestato per lesioni aggravate e per resistenza a pubblico ufficiale. (ANSA).