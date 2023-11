Violenza sulle donne, l’Italia scende in piazza per dire basta

Manifestazioni in diverse città del Paese

ROMA – Numerose le manifestazioni organizzate oggi in tutta Italia in occasione della giornata contro la violenza sulle donne. ‘Non una di meno’ scende in piazza a Roma e Messina. Fa discutere il palco concesso alle donne palestinesi, iraniane e curde; le attiviste aprono alla presenza delle donne israeliane, ‘la nostra piazza è apolitica’.

Il presidente della comunità ebraica attacca: ‘C’è chi tace su stupri e torture di Hamas’. Politica divisa, Schlein potrebbe andare. Le facciate dei palazzi pubblici illuminate di rosso, a Palazzo Chigi proiettato sulla facciata uno slogan antiviolenza. Il Cnr: 12 milioni di donne hanno subito violenza almeno una volta.