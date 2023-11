“Violenze sui minori, cyberbullismo e pericoli in rete”, l’incontro all’Ars

Il convegno è proposto dal distretto Italia-San Marino del Kiwanis

PALERMO – “Abbiamo perorato la causa nobile di trattare apertamente di un argomento poco conosciuto e troppo spesso diventato un tabù – così Vincenzo Figuccia, deputato della Lega all’Ars – milioni di giovani, con l’avvento di internet e della digitalizzazione 4.0, si espongono a notevoli rischi che vanno analizzati e individuati a scopo preventivo”.

“Serve conoscere le vulnerabilità del sistema”

“Nelle ore in cui apprendiamo di un suicidio di un’appena tredicenne a Palermo per presunta violenza da web, dobbiamo assolutamente affermare che i genitori, la scuola e più in generale l’intera comunità educante, devono conoscere le vulnerabilità di un sistema che per quanto ci renda facilmente connessi con l’altro, altrettanto spesso ci può rendere disarmati innanzi alle violenze digitali. Ecco il perché di questo convegno proposto dal distretto Italia-San Marino dell’associazione Kiwanis che senza indugio, abbiamo voluto portare nella sede parlamentare”, continua Figuccia.