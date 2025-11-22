Virtus Entella-Palermo, Le Douaron torna titolare: le probabili formazioni

Le possibili scelte dei due allenatori

Dopo il weekend di sosta per le gare delle nazionali, il Palermo torna in campo (a Chiavari) contro la Virtus Entella e Pippo Inzaghi ha in testa un unico risultato: la vittoria. I rosanero faranno visita alla squadra guidata da mister Chiappella a partire dalle ore 15:00, allo stadio Comunale, per la 13ª giornata del campionato di Serie B. Una partita decisiva per Inzaghi, che punta a invertire la rotta e rilanciare le ambizioni della sua squadra dopo prestazioni e risultati deludenti.

La Virtus Entella, neopromossa dalla Serie C, vuole sfruttare l’energia del pubblico di casa per dare continuità alle prestazioni e ai risultati delle ultime partite. Nei cinque incontri prima di oggi, infatti, i biancocelesti hanno un ruolino di marcia positivo con due vittorie, due pareggi e una sconfitta. La squadra ligure di Andrea Chiappella punta a conquistare punti pesanti per staccarsi dalle zone pericolose della graduatoria, occupando attualmente il quattordicesimo posto con 14 lunghezze.

Il Palermo arriva a questa sfida con il morale non al massimo: la pressione è alta e i punti persi nelle ultime uscite possono pesare molto nella corsa alla promozione. Il club di viale del Fante è reduce dalla sconfitta esterna contro la Juve Stabia e nelle ultime cinque partite ha ottenuto solo una vittoria. Poi si conta un pareggio e tre sconfitte (sesta posizione con 19 punti). Inzaghi sa che servono risposte, soprattutto sul piano della concretezza in zona gol e della solidità del gruppo.

Virtus Entella-Palermo: le probabili formazioni

L’Entella è pronta a schierarsi con il modulo 3-4-2-1. In porta ci sarà Colombi, mentre in difesa agiranno Parodi, Tiritiello e l’ex rosa Marconi. A centrocampo sono attesi Bariti e Di Mario sulle fasce, con Benali e Dalla Vecchia al centro. Il tandem offensivo dovrebbe essere formato da Franzoni e Fumagalli, con Debenedetti unico riferimento in attacco.

Anche il Palermo dovrebbe tornare a giocare con il 3-4-2-1. Tra i pali ci sarà Joronen, mentre la linea difensiva vedrà in campo dal primo minuto Bereszynski, Bani e Ceccaroni. A centrocampo spazio a Pierozzi e Augello sulle fasce, con Segre e Blin a gestire il fulcro del gioco. In attacco, il reparto offensivo sarà formato da Le Douaron e Palumbo alle spalle di Pohjanpalo.

VIRTUS ENTELLA (3-4-2-1): Colombi; Parodi, Tiritello, Marconi; Bariti, Benali, Dalla Vecchia, Di Mario; Franzoni, Fumagalli; Debenedetti.

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Bereszynski, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Blin, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo.