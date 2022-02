Virtus Francavilla-Palermo 1-0, ricomincia la sfida

La diretta testuale della sfida tra il club pugliese e i rosanero

Il Palermo di Silvio Baldini scende in campo alla “Nuovarredo Arena” per affrontare la Virtus Francavilla in occasione della 29^ giornata del girone C di Serie C. Ambizioni di classifica migliori per entrambe le compagini, con i padroni di casa che occupano il terzo posto nella graduatoria a quota 50 punti, seguiti a ruota da Avellino (49), Monopoli (46) e Palermo (45). L’allenatore toscano dei rosanero conferma il 4-2-3-1, optando per Giron sulla corsia mancina a causa dell’infortunio di Crivello. Conferme anche in linea mediana e nella zona offensiva, con Brunori che guida l’attacco dei siciliani.

PRIMO TEMPO

La sfida inizierà alle 17.35, con cinque minuti di ritardo, come annunciato dalla FIGC per la guerra in Ucraina dopo l’invasione russa. Le squadre sono sul terreno di gioco, i rosanero attaccheranno da sinistra verso destra. Il primo pallone è affidato alla squadra padrone di casa, l’arbitro fischia e comincia la sfida. La fase iniziale della gara vede il Palermo con un baricentro molto alto, impegnato in una costante pressione sui giocatori avversari. Al 9′ De Rose difende la sfera al limite dell’area di rigore della Virtus e serve Floriano che si inserisce bene in area; la conclusione ravvicinata del numero 7 dei rosanero però è murata con i piedi da Nobile, ma grande occasione per i siciliani. Al 13′ è Floriano a recuperare una sfera nella metà campo pugliese, servito Brunori in verticale in area di rigore il numero 9 dei rosanero si fa ipnotizzare da Nobile che salva ancora il risultato. Intorno al 20′ anche i padroni di casa provano a rendersi pericolosi con alcune azioni offensiva. Al 23′, infatti, la Virtus Francavilla ottiene un calcio di rigore per un fallo di Giron ai danni di Mastropietro. Sul dischetto va Maiorino che calcia ben angolato e batte Pelagotti!

Al 26′ Brunori prova a rispondere immediatamente con un’azione personale, la sua conclusione però è poco potente e l’estremo difensore pugliese blocca la sfera. Tre minuti dopo è Valente che sfiora il gol con una conclusione al volo su assist di Brunori, Nobile però per l’ennesima volta si fa trovare pronto e difende la sua porta. Al 36′ Patierno prova la conclusione dalla lunghissima distanza, dal cerchio di centrocampo, cercando di sorprendere Pelagotti, il portiere dei rosanero è attento e blocca il pallone con facilità. Nessuna azione pericolosa negli ultimi minuti di gioco del primo tempo. Il quarto uomo mostra il tabellone luminoso, ci sarà un minuto di recupero. Terminato l’extra time concesso dal direttore di gara, quest’ultimo fischia due volte e le squadre si dirigono verso gli spogliatoi.

SECONDO TEMPO

Le squadre rientrano sul terreno di gioco. Prima del fischio d’inizio, mister Taurino sostituisce Franco con Prezioso. Un minuto dopo la battuta della ripresa, Brunori si invola verso la porta avversaria e calcia, Nobile para respingendo la sfera ma c’era posizione di fuorigioco del numero 9 dei rosanero.

IL TABELLINO

VIRTUS FRANCAVILLA: 22 Nobile, 3 Ingrosso, 5 Idda, 6 Miceli, 7 Maiorino, 9 Patierno, 11 Mastropietro, 15 Delvino, 16 Franco (cap.; dal 46′ Prezioso), 18 Pierno, 25 Toscano. A disposizione: 1 Milli, 12 Cassano, 4 Feltrin, 8 Carella, 13 Gianfreda, 17 Caporale, 19 Prezioso, 21 Ventola, 23 Tchetchoua, 28 Rizzo, 30 De Maria. Allenatore: Taurino.

PALERMO: 1 Pelagotti; 4 Accardi, 79 Lancini, 33 Perrotta, 3 Giron; 20 De Rose (cap.), 21 Damiani; 30 Valente, 17 Luperini, 7 Floriano; 9 Brunori. A disposizione: 12 Massolo, 10 Silipo, 11 Dall’Oglio, 15 Marconi, 16 Somma, 19 Odjer, 23 Fella, 25 Buttaro, 75 Felici, 77 Doda. Allenatore: Baldini.

Arbitro: Luciani (Roma 1). Assistenti: Pascali (Bologna) – Camilli (Foligno). Quarto Ufficiale: Taricone (Perugia).

MARCATORI: Maiorino (24′).

NOTE: Ammoniti: Franco, Valente.