Virtus Ragusa campione regionale Under 16

La compagine iblea ha piegato gli Svincolati Milazzo 80-75

RAGUSA – La Virtus Ragusa si laurea campione regionale Under 16 battendo gli Svincolati Milazzo. È successo dopo una partita avvincente e determinata. I ragusani sono scesi in campo a Catania al pala Cus in occasione delle Final Four e battendosi con i peloritani sono riusciti ad agguantare la vittoria. Quaranta minuti di passione e grinta che sono valsi un titolo regionale. Gli avversari si sono battuti strenuamente e con tanta tenacia ma alla fine a prevalere è stata la compagine ragusana. A seguire la premiazione con la consegna della coppa al capitano ibleo che ha dato inizio ai festeggiamenti tra i ragazzi.

VIRTUS RAGUSA – SVINCOLATI MILAZZO: 80 – 75

Santacroce 2, Mercorillo, Mezzasalma, Tumino 21, Cascone 4, Guastella, Mirabella 25, Barnaba 4, Occhipinti, Guccione 16, Barracca 8, Mancuso.