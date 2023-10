Dengue, continuano a salire i casi in Italia: “Bisogna stare attenti”

È trasmesso all'uomo dalla puntura di zanzara

ROMA – Il virus Dengue continua a diffondersi in Italia. Nessun allarmismo, almeno per il momento, ma i casi aumentano e si attestano a 261, mentre la scorsa settimana erano 249.

Tutti i casi sono guariti

I casi autoctoni – cioè trasmessi localmente in Italia – salgono a 49, contro i 42 precedenti. Sono riferiti a tre episodi di trasmissione non collegati tra loro in provincia di Lodi, in provincia di Latina e in provincia di Roma. Tutti i casi sono guariti o in via di miglioramento.

“Sta diventando un problema italiano”

Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive dell’ospedale Policlinico San Martino di Genova, in un intervento all’Adnkronos, afferma: “Il lento ma continuo aumento dei casi di infezione da virus Dengue è certamente climatico. Questo caldo, che è continuato a ottobre con picchi da record, contribuisce a mantenere le zanzare nelle nostre case. La zanzara tigre sopravvive più a lungo e la Dengue sta diventando un problema italiano“.

“Il messaggio è di stare attenti”

“Il messaggio che dobbiamo dare ai cittadini è di stare attenti e usare insetticidi e le modalità di protezione note – continua – . Vanno informati anche i medici perché con questi numeri dobbiamo iniziare a cercare gli anticorpi della Dengue, non solo in chi arriva da aree tropicali ma anche in chi vive in Italia”.