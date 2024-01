Che cos’è il virus sinciziale e quali sono i sintomi: il parere del medico

Le spiegazioni dell'infettivologo

Che cos’è il virus sinciziale, di cui si sta parlando moltissimo per una crescita che sta colpendo soprattutto i bambini? Risponde il dottore Massimo Farinella (nella foto), infettivologo.

“Si tratta di un agente virale, molto presente in autunno e in inverno, – dice il dottore – che riguarda soprattutto l’età pediatrica. Il nome deriva dai sincizi, cioè dalle cellule che vengono colpite e si fondono, mentre si manifestano polmoniti o bronchiti”.

“Il virus – continua Farinella – causa disturbi respiratori. Altri sintomi diffusi sono il raffreddore, il classico naso che cola, la tosse e la faringite. Si diffonde con le goccioline infette che possono viaggiare per via aerea o per contatto. La sua carica epidemica è, come detto, soprattutto stagionale”.