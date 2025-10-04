Vittoria, fa esplodere ordigno davanti ad minimarket: arrestato

Ha danneggiato la saracinesca, l'insegna e i gradini di accesso

VITTORIA (RAGUSA) – Un albanese di 29 anni è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Vittoria per danneggiamento e porto di materiale esplodente.

Secondo l’accusa, lo scorso 24 settembre, avrebbe piazzato e fatto esplodere un ordigno davanti a un minimarket di Acate danneggiandone la saracinesca, l’insegna e i gradini di accesso.

Le forze dell’ordine sono riuscite ad identificarlo grazie alle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza della zona.

Il gip di Ragusa, accogliendo la richiesta della locale Procura, ha emesso nei confronti dell’indagato la misura cautelare della custodia in carcere.