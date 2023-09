Vittoria, fermato con hashish in tasca: denunciato un giovanissimo

Si aggirava con fare sospetto in una zone defilata

1' DI LETTURA

VITTORIA (RAGUSA) – I carabinieri di Vittoria, durante un controllo del territorio, hanno denunciato un giovane per detenzione di 14 grammi di hashish suddiviso in dosi.

I carabinieri nella serata di ieri, 27 settembre, durante l’espletamento di un servizio di prevenzione di controllo del territorio nelle vie periferiche della città ipparina, hanno notato un giovane che si aggirava con fare sospetto in una zona defilata e poi si avvicinava ad un’autovettura con all’interno dei ragazzi. Le forze dell’ordine decidevano di approfondire i controlli e identificavano il giovane 21enne, il quale ha immediatamente manifestato una insofferenza non fornendo neanche una motivazione plausibile sulla sua presenza in loco.

I militari hanno percepito la presenza di un forte odore di sostanza stupefacente provenire dal giovane, motivo per cui hanno approfondito i controlli rinvenendo, occultato all’interno del suo borsello, della sostanza stupefacente di tipo hashish, per un peso complessivo di circa 14 grammi, suddiviso in dosi pronte per la cessione a terzi ed in particolare confezionato in bustine di plastica trasparenti.

Al termine delle attività i militari, rilevato il quantitativo dello stupefacente e le modalità di confezionamento che escludevano ogni valutazione su una presumibile detenzione per uso esclusivamente personale, hanno proceduto a deferirlo in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente di tipo hashish.