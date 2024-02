Vittoria, la polizia sventa un furto in una abitazione: un arresto

Era ancora dentro la casa

VITTORIA (RAGUSA) – Stava per mettere a segno un colpo all’interno di un appartamento nel centro di Vittoria. Ma è stato scoperto e arrestato dagli agenti del Commissariato di Vittoria. È avvenuto ieri mattina. Il personale della Squadra Volanti del Commissariato è intervenuto in una casa, dove era stato segnalato un furto.

La cattura

Giunti sul posto, gli agenti hanno notato una delle finestre socchiusa. E il ladro era ancora dentro casa. Prontamente bloccato dagli agenti con ancora la refurtiva in mano, è stato sottoposto a una perquisizione personale che ha consentito di rinvenire, nascosti in una borsa, numerosi monili d’oro, ciondoli e orologi, provento del furto perpetrato all’interno dell’appartamento.

In considerazione di quanto accertato dagli operatori di Polizia, il quarantanovenne, noto pregiudicato locale con numerosi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio, è stato arrestato per tentato furto.

