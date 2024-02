Vittoria: picchiava la moglie e le estorceva denaro, arrestato 44enne

L'uomo vanta numerosi precedenti penali

VITTORIA – Picchiava la moglie, la maltrattava e le estorceva denaro: un uomo di 44 anni è stato arrestato dalla polizia, a Vittoria, dopo la denuncia della donna. Già dal 2021 aveva iniziato ad avere atteggiamenti violenti: aveva costretto lei e i figli a vivere in una situazione di continua paura. L’uomo, che ha precedenti per associazione mafiosa, stupefacenti, estorsioni e rapina è stato condotto in carcere a Ragusa.