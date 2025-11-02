Vittoria, pitbull uccide cagnolino: ferita bimba di 10 anni

Il cane è stato preso in carico dall'ufficio veterinario dell'Asp e riaffidato temporaneamente al suo proprietario

VITTORIA (RAGUSA) – Un pittbull ha aggredito e ucciso un barboncino, ferita anche una bambina di dieci anni.

L’episodio si è verificato questa mattina a Vittoria (Ragusa), all’ingresso del campo Rodari, nel quartiere periferico Fanello. Il proprietario del pitbull pare avesse fatto entrare il suo cane nell’area del campetto per una sgambatura. Quando la bimba con il suo cagnolino si è avvicinata all’ingresso, il pitbull è sfuggito al suo proprietario e ha aggredito il piccolo animale.

La bambina è rimasta ferita in maniera lieve nel tentativo di difendere il suo cane, è stata medicata in ospedale. Sono intervenuti i vigili urbani. Il pitbull è stato preso in carico dall’ufficio veterinario dell’Asp e riaffidato temporaneamente al suo proprietario.