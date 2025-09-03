Vittoria, schiaffi e calci alla compagna: arrestato un 28enne

L'intervento della polizia che ha soccorso la donna chiusa in casa

VITTORIA – Gli agenti del commissariato di Vittoria hanno eseguito una misura cautelare emessa dal gip di Ragusa nei confronti di un 28enne indagato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della convivente. All’uomo è stata imposto il divieto di avvicinamento alla vittima con l’obbligo dell’uso del braccialetto elettronico.

Le indagini della polizia sono state avviate dopo la denuncia della donna che detto di aver subito, per circa un decennio, soprattutto per motivi di gelosia, continue violenze fisiche e verbali da parte dell’uomo. La vicenda ha avuto il suo culmine lo scorso 17 agosto, quando, dopo l’ennesima violenta aggressione con schiaffi e calci, peraltro alla presenza dei due figli minorenni, il 28enne ha rinchiuso la convivente in una stanza, ma la donna è riuscita poi ad allontanarsi e a telefonare alla polizia.

Agenti delle Volanti sono intervenuti sul posto, prestando soccorso alla vittima, che, per le lesioni riportate, ha dovuto fare ricorso alle cure dei medici in ospedale.