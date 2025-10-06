 Vittoria, ragazzo sequestrato: breve colloquio con gli inquirenti
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Vittoria, il ragazzo sequestrato: breve colloquio con gli inquirenti

Il giovane è stato nuovamente convocato in commissariato
LE INDAGINI
di
1 min di lettura

VITTORIA (RAGUSA) – Nuovo colloquio con gli inquirenti per il diciassettenne rapito il 25 settembre scorso alla periferia di Vittoria e liberato dopo 24 ore nei pressi del mercato ortofrutticolo.

Il giovane è stato nuovamente convocato in commissariato. Gli inquirenti gli hanno posto alcune domande e hanno chiesto chiarimenti su alcuni dettagli dell’episodio di cui è stato vittima. Il colloquio è stato breve.

Non sono emersi particolari sui contenuti. Dopo undici giorni, le indagini proseguono senza sosta. Il fascicolo d’indagine è affidato al sostituto procuratore a Ragusa Monica Monego.

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI