Vittoria, spaccio in piazza: scatta l’arresto per un 21enne

Il ragazzo si è anche scagliato contro i carabinieri

E’ stato arrestato a Vittoria nella frazione marinara di Scoglitti, un ragazzo tunisino di 21 anni, Y.M.A., disoccupato e irregolare nel territorio italiano, accampato in una abitazione fatiscente in Vittoria nella contrada Berdia, aveva organizzato una fiorente attività di spaccio di sostanze stupefacente hashish nella centralissima piazza Cavour, adiacente al vicolo Messina, che i carabinieri della locale stazione hanno immediatamente stroncato, organizzando un impegnativo servizio di pedinamento e controllo e impiegando anche militari in abiti camuffati. Il giovane tunisino è stato sorpreso dai militari con 14 grammi di hashish, suddivisi in 12 stecchette singole ed un’altra già inserita in una sigaretta (canna) occultati in un pacchetto di sigarette.

Si è scagliato contro i carabinieri

Il ragazzo tunisino tentava di scappare e di sottrarsi al controllo e si scagliava contro i carabinieri aggredendoli con calci e pugni, opponendo resistenza ma i militari riuscivano a immobilizzarlo e ad arrestarlo anche per resistenza a pubblico ufficiale. Il controllo dell’abitazione del tunisino forniva ulteriori elementi di prova dell’attività di spaccio poiché venivano trovati un bilancino di precisione e due banconote da € 50,00 contraffatte. L’arrestato è stato messo agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria che aveva già programmato l’udienza per direttissima, alla quale però non è stato possibile condurlo perché l’arrestato è evaso.