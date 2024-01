Vittoria, tenta un furto in abitazione e rimane bloccato in casa

Bloccato dai vigilantes

VITTORIA (RAGUSA) – Un ladro entra in un’abitazione a Vittoria, in pieno giorno, ma è stato bloccato dai vigilantes all’interno della stessa. L’uomo, una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, non è riuscito a fuggire perché è scattato il sistema d’allarme e l’intervento dei vigilantes è stato immediato. La polizia, che conduce le indagini, l’ha arrestato in flagranza di reato.