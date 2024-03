Vola a Manchester per tifare Liverpool, al ritorno malore e ricovero a Palermo

Un 61enne maltese ha subito un intervento al cuore

PALERMO – Atterraggio d’emergenza nello scalo ‘Falcone Borsellino’ di Palermo per soccorrere un 61enne tifoso del Liverpool che stava rientrando dall’Inghilterra a Malta, dopo avere assistito allo stadio Anfield alla partita di Premier League tra la sua squadra e il Manchester City.

L’atterraggio e l’intervento al Villa Sofia

A bordo si sono accorti che era rischioso per l’uomo proseguire il volo per l’isola dei Cavalieri e il comandante ha deciso di atterrare nello scalo ‘Falcone Borsellino’. All’aeroporto di Palermo il 61enne è stato soccorso da personale del 118 e poi è stato trasferito all’ospedale di Villa Sofia. Preso in cura da medici dell’unità di Terapia intensiva coronarica, l’uomo è stato sottoposto a intervento chirurgico. Le sue condizioni di salute nel post operatorio sono definite buone. Dopo qualche giorno in osservazione potrà fare rientro a Malta.