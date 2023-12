MedTrade Volley Palermo: Reggio Calabria passa in tre set

Ottima la prova delle calabresi a Sferracavallo

Non è stata quasi mai in partita la GBT MedTrade Volley Palermo nel match casalingo contro il Volley Reghion del Girone L del campionato Nazionale di Serie B2 femminile. Ottima la prova delle calabresi con la complicità delle ragazze di coach Linda Troiano, che poco hanno fatto per opporre resistenza alla squadra ospite.

Sconfitta che interrompe la serie di due vittorie consecutive per le palermitane che mantengono, comunque, un vantaggio di tre punti dalla zona retrocessione. Capacità di muovere la palla lungo la rete con grande velocità, traiettorie sempre varie e una fisicità a tratti debordante hanno permesso al Volley Reghion di annientare qualsiasi tipo di velleità delle giallazzurre alle quali, di certo, non è mancata la voglia di fare bene rispetto ad altre sconfitte nelle quali anche l’approccio mentale aveva lasciato parecchio a desiderare.

Adesso testa alla settimana di lavoro che precede un’altra trasferta in Calabria: domenica 17 dicembre, ore 18:00, la GBT MedTrade Volley Palermo va a fare visita al Races Finance San Lucido che al momento ha solo tre punti in più in classifica di Martina Pirrone e compagne. Poi, la sosta per le festività natalizie e il ritorno in campo il 12 gennaio sempre in trasferta a Patti contro La Saracena Volley.