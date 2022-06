Volo cancellato, lo sfogo di Aranzulla contro Ryanair

Il blogger e divulgatore è stato bloccato a terra nel giorno dello sciopero dei trasporti: la denuncia su Facebook

CATANIA – Resta a terra per sette ore, per poi sentirsi comunicare la cancellazione del volo: è la disavventura vissuta da Salvo Aranzulla, blogger e divulgatore informatico siciliano, che ieri doveva tornare a Milano da Catania con un volo Ryanair.

A causa dello sciopero dei trasporti di ieri il volo di Aranzulla è stato prima ritardato e poi cancellato, lasciando a terra centinaia di passeggeri e scatenando l’ira dell’influencer, che si è sfogato sul suo profilo Facebook.

“Meme simpatici”

“Prima e ultima volta con Ryanair – scrive Aranzulla – Volo da Catania per Milano con un ritardo previsto di poco meno di 7 ore (se mai partirà), nessuna assistenza e se poi apri i canali social della compagnia alla ricerca di informazioni, trovi meme “simpatici” in cui ironizzano su una mamma che, da quello che si legge in Rete, sembrerebbe aver maltrattato e cacciato i figli di casa. Da prendere a calci in culo!”

Poco dopo, è lo stesso Aranzulla ad aggiornare i suoi follower, precisando che il volo è stato cancellato.