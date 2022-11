Volo Palermo-Londra cancellato: risarcita una coppia di Partinico

La cancellazione riguardava il volo Wizzair del 21 giugno scorso

PALERMO – Per un volo cancellato, una coppia di Partinico ha ricevuto 1103 euro di risarcimento con una sentenza del giudice di pace. La cancellazione riguardava il volo Palermo-Londra del 21 giugno scorso da parte della compagnia Wizzair.

“Il giudice di Pace di Palermo – commentano da ItaliaRimborso, che ha difeso i passeggeri -, ha applicato il Regolamento Comunitario 261/2004, che tutela i passeggeri aerei anche in casi di volo cancellato, con i passeggeri che possono richiedere la compensazione pecuniaria. In questo caso non vi erano circostanze di sciopero o di condizioni meteo avverse”.