Volo per Palermo in ritardo di 4 ore, super rimborso per una famiglia

I fatti risalgono al 4 marzo scorso

PALERMO – Rimborso ‘record’ per un volo in ritardo di quasi quattro ore. Ryanair è stata condannata dal Giudice di Pace di Palermo a risarcire quattro passeggeri palermitani. I fatti risalgono al 4 marzo scorso.

La dinamica dei fatti

Il volo Milano – Palermo del 4 marzo scorso ha riportato un ritardo di quasi 4 ore, cambiando tutti i piani previsti in precedenza. Anziché atterrare alle 14.15, come previsto, il volo è giunto all’aeroporto di Palermo solamente alle 17.48. Non pochi disagi, quindi, per una famiglia palermitana, che si è rivolta a ItaliaRimborso per ottenere il risarcimento, che alla fine è stato di 1000 euro.

“Il Giudice di Pace di Palermo – commentano da ItaliaRimborso, che ha assistito i passeggeri – , ha applicato il Regolamento Comunitario 261/2004, che tutela i passeggeri aerei anche in casi di ritardo aereo. Oltre le tre ore di ritardo, infatti, i passeggeri possono richiedere la compensazione pecuniaria. Nella fattispecie non vi erano circostanze di sciopero o di condizioni meteo avverse che incidessero sulla rotta aerea“.