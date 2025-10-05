 Volontario della Protezione Civile aggredito mentre spegne incendio
Volontario della Protezione Civile aggredito mentre spegne un incendio

Ha riportato la frattura della mascella
LA VIOLENZA
di
1 min di lettura

PORTOPALO DI CAPO PASSERO (SIRACUSA) – Un volontario della Protezione civile è stato aggredito da una persona e ha riportato la frattura della mascella finendo in ospedale. Lo rende noto il direttore generale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, Salvo Cocina, che esprime profonda solidarietà e vicinanza alla vittima e ad altri due componenti dell’organizzazione di volontariato Cod. 1525 di Portopalo di Capo Passero, aggrediti mentre erano impegnati nelle operazioni di spegnimento di un incendio.

“A lui e agli altri volontari vanno gli auguri di pronta guarigione e un forte ringraziamento per il coraggio e il senso del dovere dimostrati nel servizio alla collettività – dice Cocina – Alle loro famiglie il direttore rivolge solidarietà e vicinanza, accompagnate da un invito a proseguire senza timore”.

