Voto segreto all’Ars: articolo bocciato. Ddl enti locali rinviato e ora a rischio

Vota a favore solo Luisa Lantieri

PALERMO – “Solo io ho votato verde, ma scusami”. Luisi Lantieri, che presiede la seduta parlamentare, non crede ai propri occhi quando guarda il monitor con l’esito del voto segreto con cui è stato boccato l’articolo 10 del ddl enti locali sulla digitalizzazione degli archivi comunali: 33 contrari e uno favorevole.

Ars, la maggioranza va sotto

Lantieri si rivolge stupita al vice presidente della Regione Luca Sammartino e si volta poi verso il segretario generale Fabrizio Scimè come a cercare qualche spiegazione.

In aula scoppia la bagarre. Sammartino schizza verso i banchi della commissione Affari istituzionali, si forma un capannello di deputati. Il più adirato è Ignazio Abbate, presidente della commissione che da due anni lavora a questo testo di legge.

Prima del voto il governo era andato sotto tre volte, sempre a voto segreto, su altrettanti emendamenti soppressivi di pezzi dell’articolo 10, con i franchi tiratori a spalleggiare le opposizioni.

In pieno caos, Lantieri sospende i lavori e li rinvia a martedì prossimo, alle 15. Salta così l’accordo in conferenza dei capigruppo che prevedeva il voto finale dell’intero ddl questa sera.

Tra i corridoi del Palazzo in tanti danno la stessa chiave di lettura: rinviando la seduta alla prossima settimana non ci sarebbero più i tempi tecnici per applicare il ddl, se fosse approvato, alla tornata elettorale di primavera, con 62 Comuni al voto. Una mossa ordita dai parlamentari che mal digeriscono le norme, ancora da votare, sul terzo mandato per i sindaci e sul consigliere supplente.