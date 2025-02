Vulcani, nuovi “trabocchi lavici” sull’Etna e sullo Stromboli

L'attività eruttiva "non impatta" con l'operatività dell'aeroporto di Catania

CATANIA – La presenza di un piccolo cratere a pozzo degassante sul fianco meridionale della Bocca Nuova dell’Etna, a quota 3.100 metri sul livello del mare, è stata osservata dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, di Catania.

Alle 7 di oggi è iniziato un modesto trabocco lavico dal cratere di Sud-Est, formando un piccolo flusso sull’alto fianco meridionale della ‘bocca’ e che è in via di esaurimento e in raffreddamento. Sempre al cratere di Sud-Est continua l’attività stromboliana iniziata ieri sera.

Il braccio lavico a sud

Inoltre si osserva la continuazione dell’attività effusiva a regime variabile dalla fessura alla base meridionale della Bocca Nuova, formando un braccio lavico a sud del campo lavico delle ultime settimane. Da ieri sera l’ampiezza media del tremore vulcanico è continuata a incrementare gradualmente e intorno all’1.30 di oggi ha prima raggiunto l’intervallo dei valori alti e intorno alle 04:30 il valore massimo, sul quale si è grossomodo stabilizzata sino allo stato attuale.

Le localizzazioni del centroide delle sorgenti del tremore risultano ubicate in corrispondenza del Cratere di Sud-Est ad una elevazione di circa 2.900 metri sopra il livello del mare. E’ proseguita nel corso della notte e perdura fino allo stato attuale una vivace e continua l’attività infrasonica, con valori medi, e che risulta localizzata al cratere di Sud-Est.

Non emergono variazioni significative

Tra le 8 e le 111 le stazioni clinometriche di Monte Conca e Rifugio Citelli hanno registrato un transiente deformativo inferiore ai 2 microradianti. Le altre stazioni della rete clinometrica e i dati Gps non mostrano variazioni significative.

Al momento il bollettino di allerta per i voli, il Vona, rimane di colore arancione. L’attuale attività eruttiva dell’Etna non impatta con l’operatività dell’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania.

Il trabocco sullo Stromboli

Il monitoraggio ha fatto emergere anche un trabocco lavico dall’area craterica Nord, associato a modeste fontane di lava, sullo Stromboli. Il fenomeno non è assolutamente collegato al cratere dell’Etna. Al momento il fronte del flusso lavico sullo Stromboli si attesta nella porzione superiore della Sciara del Fuoco.

Contestualmente, continua senza variazioni l’attività esplosiva ordinaria a entrambe le aree crateriche Nord e Centro-Sud. Dal punto di vista sismico, dalle 12.30 circa di oggi l’ampiezza media del tremore vulcanico ha mostrato un chiaro incremento dei suoi valori, passando nel giro di meno di un’ora dall’intervallo dei valori bassi a quello dei valori molto alti.

Non si segnalano variazioni significative nel tasso di occorrenza e nell’ampiezza degli explosion quakes. I dati di deformazione della rete Gps permanente non mostrano variazioni significative.