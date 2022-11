“Vulcania nel degrado, i catanesi non amano Catania”

A redazionecatania@livesicilia.it gli interventi dei nostri lettori.

CATANIA. Raccogliamo ormai quotidianamente le tante segnalazioni che giungono alla nostra redazione. Quasi tutte riguardano l’emergenza rifiuti che ormai attanaglia la città di Catania.

La nostra lettrice Maria Grazia D. ci segnala quanto accade in uno dei quartieri un tempo tra i più vivi del territorio:

“Vorrei semplicemente segnalare il degrado di Vulcania, Catania è sporca perché i catanesi non la amano. Ogni mattina c’è un addetto della Dusty che spazza e raccoglie le foglie cadute. Non ha il compito di raccogliere l’immondizia: va bene tutto, ma vedere che chi dovrebbe essere preposto a farlo lascia tutto lì, che senso ha?”.



Situazione e denuncia, ahinoi, non nuova. Poco sembra muoversi e l’emergenza sembra non conoscere fine.

