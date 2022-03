La Waterpolo Palermo regola l’Ortigia Academy, 16-4 il finale

Sabato 5 Marzo alle ore 16.00 la Waterpolo Palermo sfiderà, alla Scuderi di Catania, l’Etna Waterpolo per la 8° giornata di campionato

PALERMO – La prima uscita stagionale con Paolo Malara in panchina regala alla Waterpolo Palermo un pomeriggio di ottima pallanuoto che vale 3 punti importantissimi per rilanciarsi in classifica.

La Waterpolo Palermo stende alla piscina del Cus Palermo l’Ortigia Academy 16-4 dopo una partita comunque avvincente.

I siracusani, ormai scheggia impazzita del girone 4, mettono a dura prova la condizione fisica della Waterpolo che però con saggezza e intelligenza tattica gestiscono il match e soprattutto le proprie energie strappando al momento giusto e indirizzando il match sui binari giusti fino al fischio finale.

Migliore in campo di certo Pasquale Palermo, estremo difensore palermitano, che a suon di parate ha sfoderato una grandissima prestazione durante tutto il match.

Soddisfatto il commento del presidente Antonio Coglitore:

“Partita iniziata con qualche difficoltà considerando la grande prestanza fisica dell’Ortigia e la nostra precaria condizione a causa della continua chiusura dell’Olimpica di Palermo.

Sono felice e soddisfatto perché stiamo crescendo come squadra in acqua e come gruppo fuori dalla vasca ma soprattutto perché il connubio Puleo-Malara sembra funzionare e il risultato positivo é sotto gli occhi di tutti.”

Sabato 5 Marzo alle ore 16.00 la Waterpolo Palermo sfiderà, alla Scuderi di Catania, l’Etna Waterpolo per la 8° giornata di campionato.